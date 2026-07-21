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Наш потерянный мир

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В Пензенской области 1 августа стартуют юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

В Пензенской области 1 августа стартуют юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец»

Пенза, 21 июля – PenzaNews. Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец», которые проводятся под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, стартуют в Пензенской области 1 августа.

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