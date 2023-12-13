Берегись, метеопат. Правда ли, что 13 декабря Землю накроет затяжная магнитная буря?

Специалисты допускают, что геомагнитный шторм может продлиться не меньше трех дней Специалисты, изучающие солнечную активность, предупредили об очередной магнитной буре, которая может прийти на Землю уже 13 декабря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии