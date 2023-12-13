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Берегись, метеопат. Правда ли, что 13 декабря Землю накроет затяжная магнитная буря?

Берегись, метеопат. Правда ли, что 13 декабря Землю накроет затяжная магнитная буря?

Специалисты допускают, что геомагнитный шторм может продлиться не меньше трех дней Специалисты, изучающие солнечную активность, предупредили об очередной магнитной буре, которая может прийти на Землю уже 13 декабря.

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