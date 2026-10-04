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За рулем

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Стало известно, когда выйдет первый электромобиль Aston Martin

Первый электромобиль Aston Martin появится не раньше 2033 года. Причем, по словам генерального директора компании Адриана Холлмарка, срок вполне может сдвинуться и к 2035-му.

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