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Холодную воду отключат в 52 домах Читы

Холодную воду отключат в 52 домах Читы

Сегодня в Чите пройдут плановые ремонтные работы на трубопроводе в районе улицы Нечаева. В связи с этим в 52 жилых домах будет отключена холодная вода с 10:00 до 16:00, сообщает пресс-служба АО «Водоканал-Чита».

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