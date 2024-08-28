В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась еще одна нефтебаза, в Воронежской области объявляли эвакуацию двух сел

Несколько российских регионов минувшей ночью были атакованы украинскими беспилотниками. В Ростовской области после атаки загорелась еще одна нефтебаза, в Воронежской области объявляли эвакуацию двух населенных пунктов.
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