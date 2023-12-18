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Китайские разработчики проявляют интерес к упаковке своих чипов на террито...

Китайские разработчики проявляют интерес к упаковке своих чипов на террито...

Китайские разработчики проявляют интерес к упаковке своих чипов на территории МалайзииСпрос на компоненты для систем искусственного интеллекта довольно высок, а усиливающиеся американские санкции мешают китайским производителям гармонично развиваться, поэтому местные разработчики решили обратиться за помощью к малазийским подрядчикам.

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