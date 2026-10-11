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Царьград

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Депутат Панеш: как в ноябре изменятся пенсии и выплаты на детей

Депутат Панеш: как в ноябре изменятся пенсии и выплаты на детей

Эксперт раскрыл, что с ноября в 2026 году изменятся пенсии у некоторых граждан. Также из-за праздничных дней будет иным график зачисления детских пособий в России.

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