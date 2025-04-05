«Экономическое цунами» из Вашингтона: как протекционизм Трампа переворачивает мировые рынки Введение США новых тарифных барьеров грозит спровоцировать цепную… Китай на пороге нового кризиса: почему тарифы Трампа опаснее для Поднебесной, чем для США? .