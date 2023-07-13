Военное обозрение

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В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

В КНДР переделывают советские «кукурузники» в ударные БПЛА

Беспилотники различных типов уже неоднократно доказывали свою эффективность на поле боя, надежно закрепив за собой статус одного из основных вооружений современной войны.

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