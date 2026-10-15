Президент США Дональд Трамп заявил, что понятия не имеет, с кем из Ирана американские чиновники ведут переговоры через посредников по урегулированию конфликта.
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Какие переговоры от США! Им нужна вся планетарная нефть!