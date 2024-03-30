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Вас тут не было: Wildberries дал нелегалам инструкции к побегу от Росгвардии

Вас тут не было: Wildberries дал нелегалам инструкции к побегу от Росгвардии

В Wildberries неспокойно — за подозрительных сотрудников склада в подмосковной Электростали взялись правоохранители.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Согласна с вами полностью.
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3 час.
ninikooo Митусова
Их не на СВО, а сразу- на нары, наркоманы безрукие. Всех домой, в аулы и кишлаки-нечего им тут делать. Проверить у всех подлинность документов, наказать тех, кто выдавал « липовые документы и разрешение на работу. Им всем пора домой, засиделись « в гостях» - привыкать стали, почувствовали себя здесь хозяевами. Нужно отбивать вредные привычки- домой, овец расти и баранов.
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1 час.
Дарья Ли
настало время взять за яй*ца руководство Wildberries, а не бегать за ними и их работниками.
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1 час.

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