Вас тут не было: Wildberries дал нелегалам инструкции к побегу от Росгвардии

ninikooo Митусова

Их не на СВО, а сразу- на нары, наркоманы безрукие. Всех домой, в аулы и кишлаки-нечего им тут делать. Проверить у всех подлинность документов, наказать тех, кто выдавал « липовые документы и разрешение на работу. Им всем пора домой, засиделись « в гостях» - привыкать стали, почувствовали себя здесь хозяевами. Нужно отбивать вредные привычки- домой, овец расти и баранов.