Предпринимателям в сфере туризма раскроют секреты успешных бизнес- проектов

В округе стартовал обширный акселератор для индустрии гостеприимства и туризма. Во время летних месяцев ямальские отельеры и туроператоры под началом экспертов будут придумывать способы улучшения сервиса и разрабатывать новые туристические продукты.
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