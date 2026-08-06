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Месси забил впервые после ЧМ – дубль против «Атлетико Сан-Луис» в Кубке лиг. У форварда «Интер Майами» 15 голов в 18 матчах сезона

Нападающий « Интер Майами » Лионель Месси забил впервые после ЧМ-2026. 39-летний форвард вышел на поле в стартовом составе и сделал дубль в матче группового этапа Кубка лиг против мексиканского « Атлетико Сан-Луис » (3:1, первый тайм).

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