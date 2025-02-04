Администрация Смоленска собирается создать три новых сквера в центре города

Для этого два земельных участка могут изъять у собственников Администрация Смоленска анонсировала проведение публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и межевания территорий в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии