Смоленск 2.0
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Администрация Смоленска собирается создать три новых сквера в центре города

Администрация Смоленска собирается создать три новых сквера в центре города

Для этого два земельных участка могут изъять у собственников Администрация Смоленска анонсировала проведение публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и межевания территорий в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого.

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