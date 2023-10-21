В России увеличились сроки закрытия вакансий

Сроки закрытия вакансий на российском рынке труда за год выросли в среднем в полтора раза. По данным издания, в трети случаев для закрытия вакансии теперь необходимо от двух до трех месяцев вместо прежних 30 дней.
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