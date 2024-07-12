Власти Екатеринбурга выделили 2,7 миллиарда рублей на обслуживание трамваев и троллейбусов

Администрация Екатеринбурга рассказала об этапах транспортной реформы, которая стартует с 1 августа. На днях на торги были выставлены все 18 брутто-контрактов на полугодовое обслуживание маршрутов электротранспорта.
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