Эксперт Древаль: Зеленский делает всё, чтобы Украина перестала существовать

Vladimir Lioubimcev

А Зеленскому вовсе и не нужна Украина!!! Он уничтожает украинцев, чтобы вместо Украины была НОВАЯ ХАЗАРИЯ, во главе с израильтянами. Израиль переберется на Украину. ТАМ же им жизни не дадут А тут Крым захватят и будут терроризировать всех вокруг, как вели себя в Палестине.... Тут они больше поимеют доход, а не только сборы со "святых мест", на которые израильтянам ПЛЕВАТЬ! Они же безбожники и сатанисты... ВОТ ТАК!! Так что, удивляться нечему...