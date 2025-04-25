Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что Владимир Зеленский и его команда делают всё для того, чтобы Украина перестала существовать.
Эксперт Древаль: Зеленский делает всё, чтобы Украина перестала существовать
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А Зеленскому вовсе и не нужна Украина!!! Он уничтожает украинцев, чтобы вместо Украины была НОВАЯ ХАЗАРИЯ, во главе с израильтянами. Израиль переберется на Украину. ТАМ же им жизни не дадут А тут Крым захватят и будут терроризировать всех вокруг, как вели себя в Палестине.... Тут они больше поимеют доход, а не только сборы со "святых мест", на которые израильтянам ПЛЕВАТЬ! Они же безбожники и сатанисты... ВОТ ТАК!! Так что, удивляться нечему...
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