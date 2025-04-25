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Эксперт Древаль: Зеленский делает всё, чтобы Украина перестала существовать

Эксперт Древаль: Зеленский делает всё, чтобы Украина перестала существовать

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль заявил, что Владимир Зеленский и его команда делают всё для того, чтобы Украина перестала существовать.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А Зеленскому вовсе и не нужна Украина!!! Он  уничтожает украинцев, чтобы вместо Украины была НОВАЯ ХАЗАРИЯ, во  главе с израильтянами. Израиль переберется на Украину. ТАМ же им жизни не дадут А тут Крым захватят и будут терроризировать всех вокруг, как вели себя в Палестине.... Тут они больше поимеют доход, а не только сборы со &quot;святых мест&quot;, на которые израильтянам ПЛЕВАТЬ! Они же безбожники и сатанисты... ВОТ ТАК!! Так что, удивляться нечему...
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