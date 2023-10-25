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ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении 125 человек

ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении 125 человек

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении составили 125 человек, а также пять боевых бронированных машин, заявил руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, 25 октября передает РИА Новости.

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