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Мифы о благородстве средневековых рыцарей: какую клятву они давали

Мифы о благородстве средневековых рыцарей: какую клятву они давали

Наши современницы любят приговаривать, что «рыцарей почти не осталось». Как будто в этом есть хоть что-то плохое.

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Михаил_
До сих пор не видел нигде текста т.н. "рыцарского кодекса".
Денис
Ещё рыцари писают прям внутрь доспехов, потому что снимать доспехи не так просто, воняет наверно как от неподмытой бабы.)))
Элина Морозова
Это всего лишь выдумка, фейк. На самом деле там все было продумано.

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