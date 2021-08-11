Мифы о благородстве средневековых рыцарей: какую клятву они давали

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫВоенное делоМифы о благородстве средневековых рыцарей: какую клятву они давали Наши современницы любят приговаривать, что «рыцарей почти не осталось». Как будто в этом есть хоть что-то плохое.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_До сих пор не видел нигде текста т.н. "рыцарского кодекса".ДенисЕщё рыцари писают прям внутрь доспехов, потому что снимать доспехи не так просто, воняет наверно как от неподмытой бабы.)))Элина МорозоваЭто всего лишь выдумка, фейк. На самом деле там все было продумано.Комментировать
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