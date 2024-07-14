"Какую биографию рисуют нашему рыжему". Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Кеннеди. Трамп едва не примкнул к списку, но, похоже, выиграл выборы
Эта фотография обошла весь мир и дала сторонникам "теории заговора" отличный повод поразмышлять на тему "мнсценировки".
Комментарии
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Доня всегда тяготел к актерству. Он засветился во многих фильмах и сериалах, даже если счет показа его фигуры в кадре идет на секунды!) Не удивлюсь, если и в этот раз история с покушением окажется его ролью, которая ему сейчас необходима для победы на выборах
Что Трамп , что... А по мне так Байден! Этот быстрее опустит Америку, да еще с таким госсекретарем, как Блинкен! Неет, я за Байдена!
А Вы представляете, какую ответственность возьмет на себя следующий президент России! Конечно, в том случае, если он будет, действительно, пророссийским президентом.
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