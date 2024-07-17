Как не стоит вести себя за границей: топ ошибок туристов

Рассказываем, чего нельзя делать, находясь в зарубежной поездке. 123RF/legion-media.ru Собираясь в путешествие в другую страну, каждый из нас мечтает привезти только приятные впечатления и незабываемые воспоминания.
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