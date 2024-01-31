Дальневосточники оценили шансы иранских автомобилей на российском рынке

Жители Дальнего Востока высказались о перспективах иранских автомобилей на российском рынке. В том, что они способны завоевать доверие отечественных покупателей, по данным опроса ВТБ и «Открытие Авто», уверены 27% опрошенных, сообщает PRIMPRESS.
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