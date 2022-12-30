Теперь на месте Одессы свинарник

В Одессе снесли памятник Екатерине IIВ 1794 году императрица подписала судьбоносный Рескрипт о строительстве города «жемчужины у моря» и порта с выделением из российской казны!!! необходимых финансовых средств, из-за чего ее абсолютно справедливо считают основателем города!Но современное бандерофашистское рагулесвидомое быдло считает, что Великая императрица не имеет отношения к истории этого города.
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