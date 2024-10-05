Трамп призвал Израиль ударить по ядерным объектам Ирана

Израилю следует нанести удар по ядерным объектам Ирана, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом кандидат на пост главы Белого дома сказал на встрече с избирателями в штате Северная Каролина, сообщает ТАСС.
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