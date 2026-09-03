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Царьград

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Аксаков: доля рыночной ипотеки в России выросла до 40%

Аксаков: доля рыночной ипотеки в России выросла до 40%

В России рыночная ипотека оживает благодаря снижению ключевой ставки ЦБ. По словам главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, её доля увеличилась до 40%.

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