Со вчерашнего дня в омских такси и школах больше не могут работать мигранты. Соответствующий указ вступил в силу 1 марта.
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Со вчерашнего дня в омских такси и школах больше не могут работать мигранты. Соответствующий указ вступил в силу 1 марта.