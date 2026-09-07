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SPLETNIK

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Марк Горобец расстался с женой Александриной Олексюк, которая младше его на 32 года

Марк Горобец расстался с женой Александриной Олексюк, которая младше его на 32 года

51-летний режиссёр Марк Горобец расстался с женой, 19-летней Александриной Олексюк.По информации издания Super, пара распалась и теперь супруги проводят время по отдельности.

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