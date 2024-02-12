Светский журналист Алена Жигалова раскритиковала методы работы Ксении Собчак

Если у пришедшего на интервью гостя есть стоп-темы, связанные с политикой или семьей, пригласивший его журналист должен обходить их, заявила в беседе с блогером Лилией Абрамовой ведущая авторского шоу на YouTube "Алена, Блин!", светский журналист, интервьюер Алена Жигалова, ставшая героиней выпуска киноинтервью "Откровенно с Татаркой".