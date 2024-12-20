Воронежских автомобилистов предупредили о мокром снеге на дорогах

О мокром снеге на воронежских дорогах предупредили автомобилистов. Водителям рекомендуют следить за сообщениями на информационных табло, избегать резких маневров, особенно во время снегопада, не мешать уборочной технике, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.