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Воронежские новости

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Воронежских автомобилистов предупредили о мокром снеге на дорогах

Воронежских автомобилистов предупредили о мокром снеге на дорогах

О мокром снеге на воронежских дорогах предупредили автомобилистов. Водителям рекомендуют следить за сообщениями на информационных табло, избегать резких маневров, особенно во время снегопада, не мешать уборочной технике, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

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