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На лунной базе хотят выращивать помидоры, пшеницу и сладкий перец

На лунной базе хотят выращивать помидоры, пшеницу и сладкий перец

Ученые рассчитывают создать «космические сорта» растений, способные выдерживать экстремальные условия за пределами Земли На будущих космических объектах, включая лунную базу, планируют выращивать четыре вида культур: пшеницу, сладкий перец, помидоры и различные зеленые растения.

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