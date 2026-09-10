На лунной базе хотят выращивать помидоры, пшеницу и сладкий перец

Ученые рассчитывают создать «космические сорта» растений, способные выдерживать экстремальные условия за пределами Земли На будущих космических объектах, включая лунную базу, планируют выращивать четыре вида культур: пшеницу, сладкий перец, помидоры и различные зеленые растения.
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