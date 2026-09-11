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Казанда иртәгә көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре үз эшен башлый

Иртәгә, 12 сентябрьдә, Казанда көзге чорның беренче авыл хуҗалыгы ярминкәләре уздырыла. Сәүдә итү шәһәрнең 14 махсус мәйданчыгында оештырыла.

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