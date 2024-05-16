Заменил особые свечи на обычные — навредил двигателю. Правда или миф?

Как-то, будучи на одном из европейских свечных заводов (давно было дело), я поинтересовался у разработчиков: откуда вы заранее знаете, какая именно свеча подойдет для нового мотора? Ладно, с размерами и с калильным числом все ясно, но как быть со всем остальным? Форма электродов, их количество, материалы, наличие форкамер – как все это угадать до того, как появился новый мотор? Ответ был неожиданным: дескать, мы изготавливаем какое-то количество нестандартных свечей на все случаи жизни, а уже потом, с появлением нового двигателя, проверяем их в работе.