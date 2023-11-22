Из Симферопольского водохранилища начали сбрасывать воду

В результате обильных осадков в Крыму за прошедшие выходные водохранилища значительно пополнились. В отдельных случаях, как, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать во избежание негативных последствий, связанных с переполнением водохранилищ.
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