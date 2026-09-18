Специалисты МАЦ спасли 335 человек с начала года

С начала 2026 года сотрудники Московского авиационного центра (МАЦ) спасли 335 человек. Об итогах их работы рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
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