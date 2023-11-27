AI Journey 2023: Сбер объявил о создании самой сильной продакшен-модели для русского языка

Новая LLM ляжет в основу следующей версии системы искусственного интеллекта GigaChat, сравняв её возможности с популярными зарубежными решениямиНа международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey разработчики Сбера анонсировали новую версию сервиса GigaChat, в основе которого лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 миллиардами параметров.