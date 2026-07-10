Трамп отменил закон о повышении доступности жилья, назвав его "скучным"

REUTERS/Umit Bektas Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил церемонию подписания двухпартийного закона о повышении доступности жилья, назвав документ "скучным", при этом закон, как ожидается, вступит в силу без его подписи, пишет обозреватель The Washington Post Джарелд Диллард 10 июля.
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