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Трамп отменил закон о повышении доступности жилья, назвав его "скучным"

Трамп отменил закон о повышении доступности жилья, назвав его "скучным"

REUTERS/Umit Bektas Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил церемонию подписания двухпартийного закона о повышении доступности жилья, назвав документ "скучным", при этом закон, как ожидается, вступит в силу без его подписи, пишет обозреватель The Washington Post Джарелд Диллард 10 июля.

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