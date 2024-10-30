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Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Российский парламентарий Султан Хамзаев выступил с инициативой о новом ограничении времени реализации спиртных напитков, он предложил сократить часы продажи алкоголя сначала до пяти часов в день, а затем до двух.

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