Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Российский парламентарий Султан Хамзаев выступил с инициативой о новом ограничении времени реализации спиртных напитков, он предложил сократить часы продажи алкоголя сначала до пяти часов в день, а затем до двух.
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