Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом на территории России будет продолжаться по меньшей мере две недели, и с учетом вакцинации отдельных категорий населения ситуация с эпидемиологической обстановкой может более-менее стабилизироваться только в августе.
Рост заболеваемости коронавирусом на территории России будет продолжаться по меньшей мере две недели, и с учетом вакцинации отдельных категорий населения ситуация с эпидемиологической обстановкой может более-менее стабилизироваться только в августе.
Свежие комментарии