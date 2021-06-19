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Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Врач назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом на территории России будет продолжаться по меньшей мере две недели, и с учетом вакцинации отдельных категорий населения ситуация с эпидемиологической обстановкой может более-менее стабилизироваться только в августе.

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