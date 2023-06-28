Спички - не игрушка

85 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Смирнов
    Твои слова не взрослого мужа. а тявканье подзаборной шавки. Если бы тебе было что сказать. ты бы это сделал. а так. з...Путин провел лучш...
  • Алексей Смирнов
    Пригожин это и есть ошибка, только это ошибка Путина, с самого начала создания чвк.Сошёл с "дистанци...
  • Vlad
    а я не понял, каких летчиков? ВКСовских? А разве им можно "работать" по внутренней территории? Разве не это дело Нацг...Сошёл с "дистанци...

Ещё не всех сторонников Русского мира зачистили на Западной Украине

Ещё не всех сторонников Русского мира зачистили на Западной Украине

В Волынской области на Западной Украине будут судить местного жителя, котрого заподозрили в нелояльности к Украине, сообщает местный телеканал «Аверс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх