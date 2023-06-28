Ещё не всех сторонников Русского мира зачистили на Западной Украине

В Волынской области на Западной Украине будут судить местного жителя, котрого заподозрили в нелояльности к Украине, сообщает местный телеканал «Аверс».
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