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Мировое обозрение

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Россия и Бразилия обсуждают таможенное соглашение в рамках БРИКС

Россия и Бразилия обсуждают таможенное соглашение в рамках БРИКС

Главное в тезисах: Тезис 1: Россия и Бразилия ведут переговоры о взаимном признании программ уполномоченных экономических операторов (УЭО) на площадке БРИКС, однако техническая работа над документом приостановлена, а сроки завершения не называются.

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