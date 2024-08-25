В одном из населенных пунктов страны открылась бесплатная социальная прачечная

В селе Домулджены Флорештского района открылась бесплатная социальная прачечная. Более 300 пожилых людей из социально незащищенных семей или людей с особыми потребностями из района смогут постирать, погладить одежду и воспользоваться санузлами.
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