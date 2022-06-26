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«Зеленский помогает нам формировать котлы»: эксперт рассказал об ошибках Киева

«Зеленский помогает нам формировать котлы»: эксперт рассказал об ошибках Киева

Владимир Зеленский пренебрежительно относится к личному составу, бросая подразделения спецназа и разведовательного управления «в топку», тем самым помогая российской армии формировать котлы, рассказал в интервью военный эксперт Владимир Евсеев .

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