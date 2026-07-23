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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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АртПо потратил 3,3 млн рублей во время ЧМ-2026. За 40 дней блогер посетил шесть городов, билет на финал Испания – Аргентина ему достался бесплатно

Блогер АртПо потратил 42 тысячи долларов (3,3 млн рублей – прим. Спортс’‘) во время поездки на чемпионат мира по футболу.

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