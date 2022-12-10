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Саутгейт про 1:2 с Францией: «Не думаю, что Англия могла что-то еще сделать. Все решили детали»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итог матча с Францией (1:2) на ЧМ-2022. «Игра соответствовала ожиданиям.

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