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Фёдор Конюхов собирается пересечь Тихий океан на весельной лодке

Фёдор Конюхов собирается пересечь Тихий океан на весельной лодке

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов готовится к новому этапу своего кругосветного маршрута и планирует пересечь на весельной лодке Тихий океан от чилийского мыса Горн до мыса Луин в Австралии.

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