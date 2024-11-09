Фёдор Конюхов собирается пересечь Тихий океан на весельной лодке

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов готовится к новому этапу своего кругосветного маршрута и планирует пересечь на весельной лодке Тихий океан от чилийского мыса Горн до мыса Луин в Австралии.
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