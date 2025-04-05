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Царьград

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Русские операторы БПЛА сбивают украинские дроны "Баба-яга" на передовой.

Русские операторы БПЛА сбивают украинские дроны "Баба-яга" на передовой.

Русские операторы дронов из отряда "Русь" уничтожают тяжелые украинские БПЛА "Баба-яга" на часовоярском направлении.

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