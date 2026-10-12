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За что вручили Нобелевскую премию по экономике 2026 года

Нобелевскую премию по экономике за 2026 год присудили американским ученым — Роберту Холлу и Майклу Вудфорду.

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