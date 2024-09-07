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CС: у уязвимых к финансовым аферам людей истончается энторинальная кора мозга

CС: у уязвимых к финансовым аферам людей истончается энторинальная кора мозга

Ученые из Колледжа литературы, искусств и наук Дорнсифа при Университете Южной Калифорнии установили, что у уязвимых к финансовым аферам людей в мозге происходят изменения, связанные с болезнью Альцгеймера.

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