CС: у уязвимых к финансовым аферам людей истончается энторинальная кора мозга

Ученые из Колледжа литературы, искусств и наук Дорнсифа при Университете Южной Калифорнии установили, что у уязвимых к финансовым аферам людей в мозге происходят изменения, связанные с болезнью Альцгеймера.
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