Александр КАНИЩЕВ: Гол Чистякова был чистым, а «Бетис» выглядел уставшим и тяжелым

С какими проблемами «Зенит» может столкнуться в весенней части сезона, есть ли слабые места в команде и кто сможет составить реальную конкуренцию питерцам в чемпионате РПЛ - эти и другие вопросы мы обсуждали с экс-футболистом «сине-бело-голубых», ныне возглавляющим фонд «Зенит-84».