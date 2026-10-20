Болельщики ПСЖ у стадиона "Парк де Пренс" в Париже, 11 августа 2021 года © Yves Herman/ReutersВласти Парижа усилили охрану вокруг стадиона «Парк де Пренс» перед матчем третьего тура общего группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» на фоне протестов во Франции.
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